شاهد مقطع فيديو لـ أردول ومصلح نصار يرقصان بالسيف على أنغام تراث البطانة يحصد موجة من التعليقات على منصات التواصل





حصد مقطع فيديو، للقيادي بقوى الحرية والتغيير مبارك أردول والقيادي القبلي مصلح نصار، وهما يرقصان بالسيف على أنغام تراث البطانة، موجة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهر المقطع رقصة أردول بالسيف مشاركاً لفرقة شعبية خلال احتفالات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية.

وعلق أردول على المقطع: راقصين مع أهلنا البطاحين وبسيوفهم احتفلنا مساء اليوم بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية، سنظل ملتزمين بقضايا السلام والحرية والتحول الديمقراطي الرفاه الاقتصادي في بلادنا ولمصلحة شعبنا.



وعلق رواد التواصل الاجتماعي رغم اختلافنا مع اردول بس الفيدو صراحة اعجبني، هذا هو السودان العايزنو، سودان الحب والوحدة والسلام.

الخرطوم: (كوش نيوز)