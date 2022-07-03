أسعار الأضاحي من 80 الى 200 الف جنيها بالقضارف وتوقعات بانخفاضها





بدأت اسواق المواشي الرئيسية بولاية القضارف في استقبال مزيد من خراف الاضاحي من المربين بمحليات الولاية ولاسيما مناطق المرعى المختلفة.

وكشفت جولة وكالة السودان للانباء اليوم على سوق المواشي الرئيسي ببلدية القضارف تباين اسعار الاضاحي والتي تراوحت ما بين (80 الى 200 الف جنيها) للخروف.

وتلاحظ من خلال جولة (سونا) إرتفاع اسعار الخراف البلدي مقارنة مع اسعار الخراف الحمرية حيث يتراوح سعر الخراف البلدية من (120 الى 200 الف جنيه) فيما تراوحت اسعار الخراف الحمرية من (80 الف الى 150 الف جنيه).

وتشير (سونا) الى تدني اسعار اناث الضان البلدي والحمري مابين (50 الف الى 120 الف جنيه).

وقال (لسونا) عمر عبدالله ان الايام القادمة ستشهد تدفق كثير من الضأن من الاسواق المحلية الى السوق الكبير بما يخلق وفرة ستنعكس على الاسعار بالسوق وتعمل على إنخفاضها .

وقد بدأت وزارة المالية بولاية القضارف في إجراءات شراء خراف الاضاحي للعاملين بمبلغ (120 الف جنيه) بتسهيلات مريحة تصل الى عشرة اقساط خصماً من راتب الموظف.

القضارف 2-7-2022 (سونا)