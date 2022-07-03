شاهد بالفيديو: عمل تمثيلي (أطفالي بحت) يحكي واقع السودان الآن وتقديم الحلول لمعالجتها يثير الإعجاب وسط المتابعين





تداول ناشطون بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الذين قاموا بتقديم عمل تمثيلي يحكي الواقع الذي يعيشه السودان الآن وكيفية تقديم الحلول لمعالجته.

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وجد العمل حظه من الإعجاب والمتابعة من رواد مواقع التواصل الذين إنبهروا من طريقة الأداء التي قدم بها الأطفال العرض، وجسدوا مايحدث في السودان بكلمات معبرة كتبت على ورقة ووضعت امام كل طفل ليوضحوا كيف يستطيع أن ينهض السودان مجددا (القومة للسودان) بعد ما أصبحت أحداثه مثار اهتمام العالم .

الخرطوم:(كوش نيوز)