فيديو: عمرو أديب.. السودان وليبيا مولعين





قال الإعلامي عمرو أديب أإن هناك اضطرابات ضخمة في دولتي السودان وليبيا على حدود مصر الجنوبية والغربية خلال الفترة الحالية، معقبا”السودان وليبيا مولعين”.

وأضاف “أديب” خلال برنامجه “الحكاية” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم : “في السودان الإخوا يتظاهرون في الشوارع ضد نظام الحكم ويطالبون برحيل المجلس العسكري وهناك اشتباكات وحلاات وفاة في الشوارع

وتابع : “في ليبيا الغنية بالنفط لا يجد المواطنون البنزين وخرج المواطنون للتظاهر في الشوارع والمطالبة بإسقاط كل الهيئات دون استثناء لأن الناس فاض بها الكيل”.

كتب- مصطفى محمود

الوفد