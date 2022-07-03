شاهد بالفيديو: ندى القلعة تخاطب الفنانين الشباب (البنقو والمخدرات محلهم البيت)





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت من خلاله الفنانة ندى القلعة خلال احيائها لحفل خاطبت عبره الفنانين الشباب وقدمت لهم بعض النصائح التوعوية فيما يختص بتناول بعضهم للمخدرات وظهوره يتغنى في الحفل.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد طلبت القلعة من الفنانين تناول المسكرات في أماكن خاصة بعيدا عن مشاهدة الغير وذلك من خلال قولها (المخدرات والبنقو ديل محلهم البيت).

وأضاف القلعة لابد من أن يحترم الفنان جماهيره ويبتعد عن مايقلل من احترامه امامهم ولكن باعتبار أن الفنان قدوة للجمهور يجب عليه فعل اشيائه الخاصة في سرية تامة وعدم اظهارها للجمهور.

الخرطوم:(كوش نيوز)