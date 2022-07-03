مغنّية مشهورة تُوقف حفلها لنجدة طالبي مساعدة





اوقفت المغنية البريطانية أديل حفلها الموسيقي بشكل مفاجئ في مهرجان “BST” في هايد بارك في لندن أول أمس الجمعة، بعد أن تم تنبيهها للمعجبين الذين احتاجوا إلى المساعدة.

وتوقفت أديل، 34 عاما، على الفور عن الغناء عندما لاحظت أن أحد الحضور يلوح طلبا للمساعدة، حيث طلبت من الفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف وهي تقول: “توقف، توقف، توقف، أيها الأمن؟”.

وتابعت أديل وهي تقترب أكثر من الجمهور “هل تحتاج إلى مساعدة أمنية؟ إنهم قادمون”، لترسل الأمن إلى الحشد الضخم البالغ 65 ألف شخصا للمساعدة، وفقا لصحفة “ديلي ميل”.

وفي محاولة لتوجيه الفريق الطبي إلى الشخص المحتاج، أضافت أديل: “في المنتصف هناك، هل يمكنكم رؤية أين يلوحون جميعا؟”.

وعندما حاول المسعفون الوصول إلى الضيف، سُمع صوت أديل وهي تطلب من الحشود الابتعاد عن طريقهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي تغلبت فيه العاطفة على أديل عندما صعدت إلى المسرح أمام ذلك الحشد الكبير من محبيها، حيث يعد هذا أول حفل موسيقي لها في المهرجان منذ خمس سنوات.

وكانت أديل قد تأثرت حد البكاء نتيجة التفاعل الكبير للحضور الضخم مع أغنيتها الشهيرة “someone like you”.

وتألقت أديل خلال الحفل بفستان أسود أنيق توسطه حزام ذهبي ورقبة مكشوفة الكتفين، لتبهر الجمهور بحضورها وصوتها وموقفها الإنساني.

البيان