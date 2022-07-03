أسعار متباينة للأضاحي ووفرة في الخراف





استطلعت “الصيحة” أوضاع سوق خراف الأضاحي بسوق المزروب بولاية شمال كردفان، وقال تجار بسوق المزروب بولاية شمال كردفان، إن أسعار الخراف تتباين حسب النوع والحجم، مشيرين إلى توفر كميات كبيرة من الخراف لمقابلة موسم العيد.

وقال التاجر، على محمد، من داخل سوق المزروب بولاية شمال كردفان محلية غرب بارا: إن أنواع الضان مختلفة، ولكن يغلب عليها نوعي الكباشي والحمري، لافتاً إلى أن كل منها تختلف في اللون والحجم والحمري اللون أحمر وأشقر والكباشي اللون أبرق وأبيض.

وعن الأسعار قال علي لـ “الصيحة”: إن أسعار الضان الحمري تبلغ “الجدع” ويتراوح سعره بين (40 إلى 65) ألف جنيه، و”التني” يتراوح سعره من (65) إلى (90) ألف جنيه.

أما الضأن الكباشي فأوضح أن أسعاره تبدأ من الجدع (30) إلى (41) ألف جنيه، والتني من (41) إلى (70) ألف جنيه، وأكد وجود اختلاف كبير في السعر، لبقية الخراف وتسمى من عمر 6 أشهر إلى 11 شهراً، رباع، ومن عمر سنة إلى 13 شهراً، تني، ومن سنتين إلى ثلاث سنوات، يسمى السديس. ومن ثلاث سنوات إلى أربعة يقال له جامع ويسمى من الجدع إلى الرباع خروف والسديس إلى الجامع السن يقال له كبش.

لافتاً إلى أن السوق درج سنوياً على تصدير الأضاحي من سوق المزروب لكل الولايات خاصة العاصمة، كما أشار إلى وجود خراف كبيرة الحجم والوزن ويطلق عليها بعض المسميات مثل: الجلكسي والأحص وهو الذي لا يوجد به صوف، حيث أن سوق المزروب من المنتج المورد إلى أسواق أم درمان وأكثر أضحية في منطقة المزروب الجزارية وهي أقل من الخروف في السعر ويبلغ سعرها بين (80) إلى (90) ألف جنيه، وميزتها لكثرة اللحم بها، وأكبر سوق مصدِّر ومنتج إلى الثروة الحيوانية سوق الخوي ولاية غرب كردفان، مشيراً لاختلاف الأسعار بالولايات عن العاصمة الخرطوم نسبة إلى الاحتياجات بما فيها رسوم الورق والوسطاء والشاحنات.

صحيفة الصيحة