منتخب الشباب تدرَّب وانخرط بمعسكر الأكاديمية





أدى منتخب الشباب السوداني لكرة القدم مراناً عند الساعة السابعة والنصف من صباح أمس السبت 2 يوليو 2022م، في ملعب الخرطوم الوطني بنادي الأسرة في الخرطوم3، تحت إشراف جهازه الفني بقيادة الكابتن مبارك سلمان وطاقمه المعاون، وتم إخضاع اللاعبين إلى تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف الخبير فتحي بشير، مدرب اللياقة البدنية، ومن ثم نفذت العديد من التدريبات التكتيكية، باستخدام العلامات عبر تقسيمة في منتصف الملعب.

الجهازان الفني والإداري تحدَّثا إلى اللاعبين في نهاية المران عن المرحلة القادمة التي تبدأ بالمعسكر الداخلي الذي انخرط فيه اللاعبون عقب المباراة بفندق أكاديمية تقانة كرة القدم بالخرطوم 2، وتم التأكيد على النواحي الانضباطية وضرورة العمل على الاستفادة القصوى من المعسكر بالراحة، لاسيما وأن التدريبات سترتفع وتيرتها مع خوض المباريات على الصعيدين الداخلي والخارجية قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية التي ستنطلق 20 يوليو الحالي.

المنتخب الشاب خلد إلى الراحة السلبية مساء أمس السبت، على أن يعود إلى التدريبات صباح اليوم الأحد 3 يوليو، في ذات ملعب الخرطوم الوطني.

صحيفة الصيحة