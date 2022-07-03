خالد بخيت: الفوز على الأهلي طبيعي الهلال يعود للتدريبات ويستعد لمواجهة هلال الأبيض





يستأنف فريق الكرة بنادي الهلال تدريباته (الأحد) استعداداً لمواجهة هلال الأبيض المقرَّرة في يوم الثلاثاء، على ملعب إستاد الخرطوم في الدوري ﺍﻟﻤﻤﺘﺎﺯ في المرحلة الثانية منه، وكان الجهاز الفني لفريق الهلال قد منح اللاعبين راحة سلبية عن التدريبات أمس.

إلى ذلك جاء حديث المدرب “خالد بخيت” المدير الفني لفريق الهلال عقب مباراة الأهلي الخرطوم أن صعوبة المواجهة جاءت من واقع أنها أتت عقب مباراتين في الدوري الممتاز شهدتا تعثر الفريق، مما ترتب عليه ضغط كبير على جميع اللاعبين، ورغم ذلك فقد قدَّمنا مباراة كبيرة واستطعنا العودة إلى الانتصارات بقوة والتربع على الصدارة، وأشار بخيت إلى أن الفريق بدأ يستعيد روحه، وهذا أمر في غاية الأهمية ويساعدنا كثيراً في العمل وفي الوصول إلى أهدافنا التي نتطلع إليها من خلال مباريات الدوري الممتاز، هذا وسنعمل كثيراً لتكون روح الفريق في أفضل حالاتها على الدوام وحتى نهاية الدوري الممتاز، وأوضح بخيت أن المرحلة تمثل التحدي بالنسبة لنا في كيفية الخروج من الضغط الذي فرضته نتيجة القمة والتعادل أمام حي العرب بورتسودان، إضافة إلى التغيير الذي حدث على مستوى الجهاز الفني، وقد وفقنا في ذلك، وبإذن الله القادم أفضل بالنسبة للفريق وما يترتب عليه من نتائج، وأكد المدير الفني بقوله: أعرف اللاعبين جيِّداً بحكم أشياء عديدة، بينها المنتخب الوطني ومشاركتهم فيه، مبيِّناً أن نتيجة المباراة الأخيرة لم تعبِّر عن واقعها، كوننا سيطرنا على معظم فتراتها ووصلنا كثيراً إلى منطقة الخصم وشكَّلنا عليه خطورة وأهدرنا العديد من السوانح، إلا أنني متفائل بالمرحلة المقبلة، وظهور أفضل للفريق في متبقي الاستحقاقات في مباريات الدوري الممتاز، واختتم بخيت وأتمنى وقفة الجماهير القوية مع اللاعبين.

صحيفة الصيحة