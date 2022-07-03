المواصفات: جلود الاضاحي ثروة قومية وقيمة اقتصادية





طالبت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس بالمحافظة على جلود الأضاحي باعتبارها ثروة قومية تحقق عائداً كبيرا.

وأعلن المهندس عبد المنعم عبد القادر المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عن إنطلاقة الحملة القومية السادسة عشرة للتوعية بطرق الذبح والسلخ السليم والمحافظة على جلود الأضاحي تحت شعار (الجلود ثروة قومية وقيمة اقتصادية) بالتعاون مع المركز القومي لتحسين الجلود وذلك إعتبارا من أول يوليو الجارى وحتى الخامس عشر منه وتشمل الحملة برامج توعوية وإرشادية عبر الوسائل الاعلامية المختلفة مقروءة ومرئية ومسموعة بالمركز والولايات.

واضاف بأن المواصفات درجت على تنظيم حملة إعلامية قومية لتوعية المستهلكين بخطوات الذبح السليم والمحافظة على جلود الأضاحي سنوياً مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك ، بجانب التعامل السليم مع اللحوم وطرق حفظها وطهيها ، حيث بدأ هذا المشروع منذ العام 2005م في إطار حماية وترقية الاقتصاد الوطني ،موضحاً أن الحملات أثمرت عن تناقص نسبة التالف من الجلود ،مشيراً إلى أن الجلود تعتبر ثروة اقتصادية قومية مهمة خصوصاً جلود خراف الأضاحي بإعتباره الموسم الأكبر لذبح الخراف ، ودعا المستهلكين الاهتمام بالجلود وعدم تعرضها للتلف والإسراع بتسليمها لأقرب نقطة تجمع ، مثمناً الجهود الكبيرة التي تقوم بها الجهات الأخرى في هذا العمل الوطني والاقتصادي الكبير.

سونا