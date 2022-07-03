حازم مصطفى : المريخ يديره مجلس مصغر وما فعلته لم يفعله أحد في تاريخ النادي





لا يوجد دعم من الدولة الآن والأقطاب لم يدفعوا ولو جنيها.!

قال رئيس نادي المريخ حازم مصطفى ان العمل الاداري في النادي يمضي بشكل جيد

وكشف في تصريحات بأحد المجموعات المريخية الاسفيرية بما وصفه ” كلمة للتاريخ الذي يدير المريخ الان السيد اللواء النقي مدير المكتب التنفيذي بالإضافة إلى الجهاز الفني والكابتن عادل ابوجريشة وشخصي الضعيف ونحن في تناغم كامل وعبارة عن مجلس ادارة مصغر وتشاور وتنظيم على مدار الساعة”

وأضاف : قرار محكمة التحكيم الرياضية ( كأس) جاء نعمة للبعد عن مهاترات مجلس الإدارة ولقد ظهر لي جليا من بالفعل يعمل بتجرد للكيان

واردف قائلاً: بفضل الله انني اعمل في صمت وهناك الكثير من الخطوات التي تتبع لرفعة الكيان وانا بعيد كل البعد عن الضجة التي يفعلها البعض لمكاسب شخصية ولكن الزمن كفيل بإظهار كل شئ وهناك مقولة مشهورة ( المريخ لا ينسى ويسجل كل شي)

وبخصوص ما يثار عن اللاعبين مطلقي السراح أوضح رئيس المريخ بان ” التجديد لمطلقي السراح لن يقل عن مليون و200 ألف دولار هذا غير التعاقد مع اللاعبين الأجانب الجدد ووصف بعض من ينظرون بأنهم لا يمتلكون عضوية او لم يسددوا حتى اشتراك التجديد”

وقال حازم مصطفى انه في سابق الزمان الدولة كانت تدعم بصورة مختلفة أما الآن فلا يوجد دعم حتى الاقطاب لم يقدم أحدا منهم جنيها واحداً

وأبان قائلاً: بالنسبة لمكافآت الاتحاد الافريقي لكرة القدم ” الكاف ” فإنها لا تغطي حتى مصروفات النادي لمدة تزيد عن الشهرين في أحسن الظروف، كما ان النادي في الأحوال العادية يحتاج الى 200 الف دولار شهريا وهذا المبلغ لا يشمل المعسكرات، مكافآت الفوز ، علاج اصابات ، والسفر الخ

وشدد رئيس المريخ بان ما فعله حازم لم يفعله أحد في تاريخ المريخ وأنه لم يتلقي دعماً من اي شخص ولا حتى كوب من الماء.

باج نيوز