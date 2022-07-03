رئيس الهلال السوداني: نسعى لضم أبو جبل





كشف هشام السوباط رئيس الهلال السوداني، عن حقيقة رغبة ناديه في ضم محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال السوباط في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم، الذي يذاع على شاشة قناة الحياة: “نسعى لتدعيم الفريق في الصيف، من أجل العودة للمنافسة على الألقاب في الموسم المقبل”.

وتابع: “بالتأكيد محمد أبو جبل حارس مميز وكبير، وضمن حسابات النادي بالفعل، خاصة بعد ما قدمه طوال الفترة الماضية مع منتخب مصر ونادي الزمالك”.

يذكر أن عقد أبو جبل مع الفريق الأبيض ينتهي مع انقضاء الموسم الجاري، حيث رفض الحارس التجديد خلال الفترة الماضية.

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