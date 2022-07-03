نتفليكس تطلق 15 عملا جديدا للأطفال بمناسبة الصيف





أعلنت شبكة نتفليكس عن عرض مسلسلات وأفلام جديدة للأطفال والعائلة أسبوعيًا هذا الصيف في 2022، وكشفت النّقاب عن الأعمال التي ستعرضها والتي وصلت إلى 15 عملًا متنوعًا ما بين فيلمًا ومسلسلًا.

ومن أشهر الأعمال التي تعاقدت نتفليكس على تقديمها: «وحش البحار» و«13: ترانيم المراهقة» و«أولي تائه» و«مغامرات آيفي وبين»، أو تطلق العنان لمخيلة الأطفال دون سنّ المدرسة مثل «كوكوميلون» و«بيت دُمى غابي» و«آكشن باك»، «كونغ فو باندا: الفارس التنين» و«مغامرات كاب هيد» و«حديقة الديناصورات: مخيم المغامرة».

وستكون الأعمال متاحة في هذه الواعيد حيث بدأت منذ 19 مايو: «عودة الطفل الزعيم إلى المهد، و26 مايو:»مهرتي الصغيرة: عالم جديد«، و3 يونيو: الموسم الثاني من»سباق على نار حامية«، 6 يونيو الموسم الثاني من»آكشن باك«، 30 يونيو: الموسم الثاني من»شاركدوغ«، 7 يوليو: الموسم الثالث من»عالم كارما«، و8 يوليو:»وحش البحار«، 14 يوليو:»كونغ فو باندا: الفارس التنين«،21 يوليو: الموسم الخامس من»حديقة الديناصورات: مخيم المغامرة«، 25 يوليو: الموسم الخامس من»بيت دُمى غابي.

وفي شهر أغسطس، سيتم عرض خمسة أعمال بداية من يوم 5 أغسطس: «نهوض سلاحف النينجا: الفيلم»، 12 أغسطس: «13: ترانيم المراهقة»، و19 أغسطس: «مغامرات كاب هيد» الحلقات الجديدة، 24 أغسطس: «أولي تائه»، 2 سبتمبر: «مغامرات آيفي وبين».

المصري اليوم