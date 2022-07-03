أحمد حلمي يحقق بـ«واحد تاني» رقمًا قياسيًا بأعلى إيرادات منذ «كورونا» متخطيًا «العارف»





استطاع فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي أن يحقق رقمًا قياسيا جديدًا وذلك بتحقيقه أعلي إيراد في السينمات المصرية وذلك منذ غلق دور العرض في فترة كورونا حيث حقق مجموع إيرادات حتي أخر حفلة أمس السبت ليصل لـ63 مليون و221 ألف و748 جنيهًا، متخطيًا ذلك الرقم الأكبر والذي حصده فيلم «العارف» بطولة النجم أحمد عز والذي حقق مجموع إيرادات وصلت لـ63 مليون و157 ألف و271 جنيهًا.

وتأتي هذه الأيرادات هي الأكبر منذ الأزمة التي تعرضت لها السينما المصرية بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا والتي جعلت مجلس الوزراء يتخذ قراره بإغلاق السينمات منعًا لتفشي كوفيد 19. إلا أن الأفلام المصرية عادت مرة أخرى بقوة هذه الفترة بعد تحقيقها إيرادات كبيرة حيث تخطي 3 أفلام الخمسين مليون جنية وهما العارف وواحد تاني والانس والنمس.

وحاليًا يتواجد في السينما فيلم «كيرة والجن» والذي استطاع في 3 أيام أن يتخطي 11 مليون جنية، منتظرًا عيد الأضحي ليدخل في منافسة الإيرادات الأكبر حيث سيتم طرح فيلمي «بحبك» و«عمهم». فيلم «واحد تاني» بطولة أحمد حلمي وروبي وأحمد مالك وسيد رجب ونسرين أمين وتاليف هيثم دبور وإخراج محمد شاكر خضير وإنتاج سينرجي.

المصري اليوم