في لقطة طريفة.. إليسا تغازل شاب بحفل الغردقة: «أنت أمور أوي»





تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية إليسا، الذي أحيتته بمدينة الغردقة مؤخرا، إذ ظهرت إليسا في الفيديو، وهي تغازل أحد الحضور قائلة له: «أنت أمور أوي».

يشار إلى أن إليسا أحيت حفلا كبيرا في الغردقة وسط حضور جماهيري كبير، وشاركها في إحياء الحفل مواطنها الفنان وائل كفوري.

وقدمت إليسا أشهر أغانيها الرومانسية القديمة والحديثة، كما تفاعلت مع تصفيق الجمهور بالرقص على أغانيها.

وارتدت إليسا فستانا أسود، وبدرجات عرضية من الشيفون الأسود الشفاف من الأسفل.

المصري اليوم