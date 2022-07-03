إعلان نتيجة الأساس بالجزيرة عقب عطلة “الأضحى”





قالت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، إن إعلان نتيجة امتحانات شهادة الأساس للصف الثامن للعام الدراسي 2022م سيتم عقب عطلة عيد الأضحى.

وأعلن مدير عام وزارة التربية والتعليم، الوزير المكلف د. كمال الدين عوض عبد الله بحسب (سونا) اليوم، اكتمال عملية التصحيح وفق الخطة الموضوعة بنجاح تام، وتجري الآن عملية التدقيق والمراجعة في مراحلها النهائية.

الجدير بالذكر أن عدد الذين جلسوا لامتحانات شهادة الأساس هذا العام تجاوز (109) آلاف تلميذ وتلميذة موزعين على (531) مركزاً بجميع محليات الولاية.

صحيفة الصيحة