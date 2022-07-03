صلاحية الطائرات:خاطبنا إدارة مطار الخرطوم ولم تحرّك ساكن





كشف مدير إدارة صلاحية الطائرات السابق بدائرة السلامة بسلطة الطيران المدني المهندس “شبلوف طه” عن مخاطبتهم قبل عامان إدارة مطار الخرطوم حول وجود طائرات تحوي إشعاع.

مشيراً في تعليق على صفحة طيران بلدنا إلى أن صلاحية الطائرات التي كان يتولي إدارتها خاطبت إدارة مطار الخرطوم وحددت نوع الطائرات التي تحوي مواد مشعة ومكانها، وقال أنه تمت الإشارة إلى أنها روسية من طراز انتنوف 26، لافتاً إلى أنهم ورغم مخاطبتهم إلا أن إدارة المطار لم تحرك ساكن، موضحاً أن مصدر الإشعاع في جهاز يسمي “The ice detector”.

الخرطوم:طيران بلدنا