«#ضحية_مش_مجرم».. وسم عن قاتل نيرة أشرف يشعل غضب المصريين





أثار وسم «#ضحية_مش_مجرم» انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “تويتر” غضب المصريين بعد أسبوعين من وقوع الجريمة التي هزت مدينة المنصورة بذبح الطالبة نيرة أشرف على يد محمد عادل أمام بوابة الجامعة، 20 يونيو الماضي.

وانتشر هاشتاج «#محمد_عادل_ضحية_مش_مجرم» على منصات التواصل دفاعاً عن قاتل الشابة، معتبرين أنه «تأذى نفسيا بسببها وأنها استغلته»، مطالبين بوقف حكم الإعدام بحقه، وهو ما أثار غضب مستخدمي موقع «تويتر»، رافضين الدفاع عن «السفاح»، وكذلك التشهير بالطالبة «نيرة». وفقاً لصحيفة “المصري اليوم”.

وكانت محكمة جنايات المنصورة قضت يوم 28 يونيو الماضي بإعدام محمد عادل، وأمرت بإحالة أوراقه إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه بتهمة القتل العمد.

وبعد صدور الحكم فوجئت أسرة نيرة قبل أيام بمجهولين يرسلون رسائل على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل يعرضون عليهم ملايين الجنيهات كديّة مقابل العفو عن القاتل.

وقالت هدير، شقيقة نيرة، إنها فوجئت بحساب على «فيسبوك» يرسل رسائل تحتوي على عرض مبلغ مالي قدره 5 ملايين جنيه قابل للزيادة إلى 6 أو 7 ملايين جنيه كديّة مقابل العفو عن محمد عادل.

وقامت بنشر الرسائل عبر صفحتها الشخصية، حيث احتوت تلك الرسائل على عدد من العبارات التي تبرر دفع الديّة، وأن الأسرة يمكنها بهذا المبلغ شراء شقة في القاهرة والانتقال للإقامة فيها بعيدًا عن مدينة المحلة مسقط رأسهم، فيما أعلنت الأسرة رفضها لهذا العرض.

صحيفة البيان