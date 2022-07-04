الانتخابات .. تُمهل أهل المريخ أسبوعاً قبل إعلان التسيير





أكدت لجنة الانتخابات بنادي المريخ والمنتخبة عبر جمعية ” الموردة” عن عزمها تكوين لجنة تسيير لمدة ستين يوماً، بعد إحالة ملف الفراغ الإداري إليها من لجنة الحوكمة،وفي تعميم اطلعت عليه (الصيحة)، فإن لجنة الانتخابات والتي يرأسها ” علي البلولة” أمهلت أهل المريخ أسبوعاً للتوافق والتشاور حول أسماء لجنة التسيير المُزمع إعلانها.

وأشارت اللجنة في تعميمها إلى أنها ستختار من تتشاور معه لإعلان اللجنة وفق صلاحياتها حال تجاوز المُهلة دون الوصول إلى توافق، ويذكر أن المحكمة الدولية “كاس” كانت قد ألغت قرار الاتحاد العام الخاص باعتماد مجلس “حازم مصطفى” لتتولى إدارة الحوكمة المنتخبة عبر جمعية الموردة شؤون النادي قبل إحالة الملف إلى لجنة الانتخابات للإعلان عن لجنة تسيير.

صحيفة الصيحة