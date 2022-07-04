رياضية

بالفيديو.. بحيلة طريفة.. عداء برازيلي يفوز بسباق 110 أمتار حواجز

2022/07/04
78f60020 b037 45f3 9cb4 0fe6590d148a
Shaunae Miller (BAH) of Bahamas dives over the finish line to win gold. REUTERS/Lucy Nicholson

نجح العداء البرازيلي جواو فيتور دي أوليفيرا، في الفوز بسباق 110 أمتار حواجز في بطولة البرتغال لألعاب القوى، بعدما لجأ لحيلة غاية في الطرافة والذكاء.

في الأمتار الأخيرة من السباق، رمى دي أوليفيرا بنفسه إلى الأمام متجاوزاً خط النهاية، ومتفوقاً على منافسه المباشر الشرس العداء البرتغالي عبد القادر لاريناغا بأجزاء من الثانية.

وبفضل هذه الحيلة، قطع البرازيلي خط النهاية في المركز الأول، بزمن قدره 13 ثانية و83 جزءاً من الثانية متقدماً بفارق ثلاثة أجزاء بالألف من الثانية عن لاريناغا.

صحيفة البيان

2022/07/04