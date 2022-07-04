مفاجأة جديدة في عقد صلاح مع ليفربول





التاريخ: 04 يوليو 2022

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استحوذ ملف تجديد عقد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي مع ناديه، على اهتمام الصحف العالمية خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما أعلن الريدز عن تجديد تعاقده مع الدولي المصري بشكل رسمي.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو”، فإن قيمة راتب صلاح مع ليفربول المقدر بـ 400 ألف جنيه أسترليني في الأسبوع، هو فقط الراتب الأساسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب صلاح سيرتفع إلى 460 ألف جنيه أسترليني أسبوعياً، حال تحقق بعض الشروط، من ضمنها أداء صلاح الفترة المقبلة ومدى تأثيره الإيجابي مع ليفربول، ومساهماته التهديفية، مؤكدة أنه حال تحقيق هذه الشروط من جانب صلاح سيحصل على الراتب المذكور.

وأعلن ليفربول الجمعة الماضي، تجديد تعاقده مع صلاح حتى صيف 2025، ليستمر مع الريدز لمدة ثلاثة مواسم مقبلة، على أن يكون اللاعب الأعلى أجراً في صفوف الفريق الإنجليزي.

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