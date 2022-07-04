خبير هندي: العسل يمكن أن يصبح سامًّا إذا تناولته بهذه الطريقة





يُعرَف العسل بفوائده الصحية العديدة؛ إذ يستخدمه الكثيرون بديلاً للسكر. ويُقال إن تناول العسل مع كوب من ماء الليمون الدافئ بعد الاستيقاظ مباشرة يزيل السموم من الجسم، ويعزز فقدان الوزن، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وتفصيلاً، يرى المدرب الهندي سادجورو، مؤسس منظمة “إيشا” لتعليم اليوغا في أنحاء العالم، أن هناك طريقة معينة، يصبح فيها العسل سامًّا. وقال سادجورو عبر حسابه على إنستغرام: “إذا وضعته في ماء مغلي فإن بعض أجزاء العسل ستتحول إلى مواد سامة”، بحسب صحيفة “تايمز أو إنديا”. مضيفًا: “لذا لا يجب أن تضع العسل في الماء المغلي أبدًا، وألا تطبخه”.

وردًّا على كعكات العسل الشائعة في الثقافات الغربية يقول سادجورو: “إذا تم طهي العسل في درجة حرارة معينة فقد يصبح سامًّا”.

ويعتقد الخبراء أن أفضل طريقة لاستهلاك العسل هي تناوله منفردًا، ويقولون إذا كنت ترغب في الاستمتاع به مع بعض الحليب أو ماء الليمون فعليك التأكد من تبريد المشروب أولاً قبل خلط ملعقة من العسل.

وبحسب الأيورفيدا (الطب الهندي القديم) أيضًا فإن العسل الدافئ يمكن أن يكون سُمًّا بطيئًا يمكن أن يؤدي إلى شيء يسمى “ama” ؛ ما يعني تسمُّمًا في الجسم.

والعسل هو منتج طبيعي، يُستخرج من خلايا النحل، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة والخصائص المضادة للبكتيريا؛ ما يجعلها رائعة للتحكم في الالتهابات. ويمكن أن يؤدي تناوُل العسل أيضًا إلى التئام الجروح بشكل أسرع، ويساعد في تعزيز فقدان الوزن، وأيضًا تقليل مشاكل الجهاز الهضمي.

والأهم من ذلك أنه ينظم مستويات السكر في الدم، وقد يُحسِّن صحة قلبك.

ووفقًا لـ FoodData Central، تحتوي ملعقة واحدة، أو 21 غرامًا من العسل الخام، على 64 سعرًا حراريًّا، و17 غرامًا من السكر. ومع ذلك فهو يحتوي على كمية صحية من المغذيات الدقيقة، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والنياسين والبوتاسيوم والزنك.. إلخ.

وإضافة إلى ذلك، يُعتبر العسل أيضًا مصدرًا جيدًا للأحماض الأمينية والإنزيمات والمركبات المفيدة الأخرى.

صحيفة سبق