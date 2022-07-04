هل تستيقظ في منتصف الليل؟.. حيل تساعدك على التخلص من هذه العادة





عادة سيئة قد يعانيها كثيٌر من الأشخاص وهي الاستيقاظ في منتصف النوم وعدم العودة إلى النوم الجيد مجدّداً.

لكن في المقابل هناك عديد من الحيل التي تساعد على النوم مجدداً بشكلٍ طبيعي، وفق التقرير المنشور عبر موقع ” ذي صن”.

ينصح التقرير وفقما نقلت “اليوم السابع” القاهرية، بعدم الذهاب إلى المرحاض إلا إذا كنت بحاجة إليه، فالبقاء دافئاً في السرير يعد من الحيل الجيدة.

وتابع التقرير، عندما يستيقظ كثيرٌ من الأشخاص في منتصف الليل ولا يستطيعون العودة للنوم، فإنهم يقومون بالنظر إلى الساعة والقيام بحساب عدد الساعات المتبقية علي الاستيقاظ، ولكن التقرير أكّد أنه من الضروري تجنب فحص الهاتف، لأن القلق من مشاهدة الساعة يمكن أن يبقيك مستيقظاً فترة أطول.

ونصح بعدم وضع حيواناتك الأليفة في السرير جوارك، لأن هذه الممارسة يمكن أن تمنعك من الحصول على نومٍ جيد، والسبب تساقط الفرو الخاص بها، وهذا الأمر قد يتسبّب في الإصابة بالحساسية أو الربو لدى الأشخاص المعرّضين له.

صحيفة سبق