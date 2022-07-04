حذف مفاجئ لصور ديانا حداد في انستغرام





تفاجئ جمهور الفنان اللبنانية ديانا حداد بحذف جميع صورها من موقع الصور والفيديوهات “انستغرام” ما أثر حالة من الغموض بشأنها.

وعمدت الفنانة اللبنانية على حذف ما نشرته على التطبيق طوال السنوات الماضية، بما فيها آخر جلسة صورتها قبل نحو اسبوعين. وخمن البعض أن الفنانة تعتزم الاعتزال عن مجال الفن لذا قامت بحذف صورها، فيما لم تصدر الأخيرة أي تصريح رسمي يكشف ما تخطط له. يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورة لدينا حداد أثناء أداء العمرة، واتضح أن تاريخ الصورة يرجع لعدة سنوات.

مزمز