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سبّل يا مسبّل.. هكذا كان أهالي مكة قديمًا يدعون الحجاج للمبيت في منازلهم أثناء الحج
روت بدرية المطيري، حرفية، كيف كانت رحلات الحج قديما، مبينة أن الحجاج قديما كانوا يواجهون صعوبات كثيرة. وقالت المطيري :” الحج زمان كان صعب جدا، حيث كان الحجاج يستغرقون في رحلة الذهاب للحج شهرا كاملا وكانوا يواجهون صعوبات في الطريق نفسه، لم يكن ميسر مثلما الآن”.
وأضافت ” الحريم ماكانوا يذهبون للحج كثير، مثلا إذا ذهب ١٠ رجال يكون معهم ٣ حريم، لأنهم يخافون عليهم من صعوبة الطريق “. وتابعت” كانوا زمان الحجاج يأخذون معهم الأكل والشرب وكل مايلزمهم، وكان في مكة الحجاج يسبلون، حيث كانوا يرددون دائما ” سبل يا مسبّل “، هكذا كان أهالي مكة قديمًا يدعون الحجاج للمبيت في منازلهم أثناء تأدية فريضة الحج “
مزمز