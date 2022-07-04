شاهد بالفيديو.. نجمة تيك توك السودانية “منوية شهلي” تكشف عن مكان تواجدها عقب شائعات رائجة عنها





كشفت نجمة تيك توك السودانية “منوية شهلي” عن مكان تواجدها عقب شائعات كثيفة راجت عن هروبها إلى بلدان إفريقية.

وقالت الشهلي في مقطع فيديو سجلته من مصر، بأنها متواجدة حالياً بالقاهرة، مُفندة الشائعات التي راجت حولها، وأضافت بأنها لن تخطو أي خطوة ما لم تخبر عنها ما أسمته (بجمهورها).



وكانت خبيرة التجميل قد شغلت منصات التواصل الاجتماعي، بعدة مقاطع فيديو، على خلفية مناشدة إلى نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، أعقبه نشوب خلافات حادة مع الناشط ود برلين، وكشف فضائح خلافاتها مع زوجها.

الخرطوم: (كوش نيوز)