شاهد بالفيديو: بعد ظهوره بدون بنطلون.. شاب ينتقد الفنان “شريف الفحيل” ويصفه ب(..)





بعد أن اشعل منصات التواصل بظهوره بدون بنطلون خلال إحيائه لحفل بالدولة التي يقيم بها خرج شاب في فيديو معلقا ومنتقدا مافعله الفحيل بالحفل الذي كان يضم سيدات فقط ورغم ذلك كان يرتدي “برمودة” على حد قولهم.



وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر الشاب إنه لايستطيع أن يتجول داخل منزله بالبرمودة التي خرج بها الفحيل لإحياء الحفل.

من جهته سخر الشاب كثيرا من خلال حديثه بالفحيل ووصفه بعدم التحلي بالأخلاق والالتزام بقواعد الدين بجانب احترام الغير والذي ظهر من خلال ملابسه في الحفل الذي كان يضم سيدات فقط.

الخرطوم:(كوش نيوز)