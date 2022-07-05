خضوع صاحب (صحة وعافية) د. عمر محمود خالد إلى عملية جراحية دقيقة





خضع صاحب البرنامج التلفزيوني الشهير (صحة وعافية) الشاعر د. عمر محمود خالد إلى عملية جراحية دقيقة في القلب، أمس الأحد، بالخرطوم، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وأفادت أنباء عن خروج الدكتور الشهير عمر محمود خالد، من العملية الجراحية التي استغرقت ساعات بمستشفى رويال كير، بالسلامة، وهو الإن في مرحلة التعافي

وينحدر الدكتور عمر محمود خالد من قرية طابت الشيخ عبدالمحمود بولاية الجزيرة وسط السودان، التحق بكلية الطب جامعة الخرطوم كان لقصيدة (يا سيدة لا) الأثر الطيب فى اشتهاره كشاعر وكان حينها فى بداية دراسته للطب.

هاجر خارج السودان حيث عمل بالجماهيرية العربية الليبية ومكث فى صحرائها خمس سنوات وكتب في هذه الفترة قصيدة ”خمس سنين ” شكراً وعرفاناً لزوجته التى رافقته.

عمل د. عمر محمود خالد معداً ومقدماً لبرنامج “صحة وعافية ” فى تلفزيون السودان لفترة من الزمن ثم تحول البرنامج إلى ” قناة النيل الأزرق ”.

الخرطوم: (كوش نيوز)