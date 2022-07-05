شاهد: صورة فتاة تتوسط شابين على متن دراجة نارية بالخرطوم تثير موجة من التساؤلات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة فتاة توسطت شابين على متن دراجة نارية في إحدي شوارع الخرطوم الأمر الذي جعل رواد مواقع التواصل ينهالون ببعض التساؤلات لمعرفة حقيقة الصورة .

وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد وضح بعض الناشطين حقيقة تداول صورة الفتاة رفقة الشباب حيث ذكروا إن الفتاة خرجت في موكب (30) يوليو وقد إختنقت من رائحة البمبان وهؤلاء الشباب من التروس قاموا باسعافها على متن دراجة نارية.

الخرطوم:(كوش نيوز)