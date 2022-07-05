شاهد بالفيديو: بكاء هستيري من مريد لحظة وداع أحد المشايخ بمطار الخرطوم يثير الدهشة بمنصات التواصل





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر من خلاله رجل يبكي بطريقة هستيرية لحظة وداع أحد المشايخ بصالة المغادرة بمطار الخرطوم.



وبحسب متابعات محررة (كوش نيوز) فقد أثار بكاء المريد الدهشة في أوساط رواد التواصل وذلك بسبب طريقته التي لفتت الإنتباه وجعلت المتواجدين معه يأمرونه بالصبر.

بينما أبدى عدد من رواد مواقع التواصل امتعاضهم من الرجل ومافعله حيث ذكروا اذا كان الشخص المسافر أحد أفراد أسرته لايفعل مافعله في وداع هذا الشيخ.

الخرطوم:(كوش نيوز)