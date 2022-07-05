سودانير، بدر وتاركو تُسيّر 30 رحلة بين الخرطوم والقاهرة اسبوعيا





ارتفع عدد رحلات شركات الطيران السودانية بين الخرطوم والعاصمة المصرية القاهرة إلى ٣٠ رحلة في الأسبوع.

وجاء الارتفاع من واقع تسييّر شركة بدر للطيران رحلتين في اليوم إلى القاهرة مباشرة من الخرطوم بمعدل ١٤ رحلة في الأسبوع بالإضافة إلى رحلتين أسبوعياً عبر مدينة بورتسودان شرق السودان، فيما زادت أيضا شركة تاركو للطيران رحلاتها التي بلغت عشرة رحلات أسبوعياً تسعة منها مباشرة من الخرطوم بالإضافة إلى رحلة عبر عبر بورتسودان، فيما رفعت الخطوط الجوية السودانية رحلاتها إلى أربعة في الأسبوع بعد أن كانت ثلاثة.

والجدير بالذكر أن المصرية للطيران تُسير ٢١ رحلة بين القاهرة والخرطوم أسبوعياً بواقع ثلاث رحلات يومياً، كما تعمل في ذات الخط الجوى شركات طيران مصرية أخرى منها النيل، العالمية والعربية.

الخرطوم:طيران بلدنا