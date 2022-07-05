الفريق اول البرهان يضع العقدة في (المنشار) وذهب الي ما قبل شراكة اغسطس 2019





وضع الفريق اول البرهان العقدة في ( المنشار) ، واخرج الجيش من التفاوض بشان مستقبل الحكم في الفترة الانتقالية ، وطالب القوى السياسية بالتوافق علي تشكيل حكومة مدنية.. خلال شهر .

تجاوز قوى الحرية والتغيير تماما ولم يات بذكر الشراكة ولا الوثيقة الدستورية..

البرهان مضى بالاوضاع الي ما قبل تاسيس الوثيقة الدستورية وبدلا من العودة الي ما قبل الخامس والعشرين من اكتوبر ذهب البرهان بالاوضاع السياسية الي ما قبل شراكة اغسطس 2019..

البرهان كانما اراد بخطابه استكمال ما بداه في الخامس والعشرين من اكتوبر المنصرم..

محمد عبدالقادر

