“الحج والعمرة” توضح كيفية الوصول إلى تصريح الحج حال تأخر ظهوره بـ”اعتمرنا”





ردت وزارة الحج والعمرة، على استفسار من أحد الأشخاص بشأن كيفية الوصول إلى تصريح الحج الخاص به بعد تأخر ظهوره في تطبيق “اعتمرنا”.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم بعد سداد أجور الباقة إرسال رسالة نصية تتضمن رقم التصريح المُصدر من خلال “أبشر”، لافتةً إلى أنه يتم إشعار المُرشحين المقبولين لحج عام 1443هـ من خلال الرسائل النصية.

ونوهت إلى أن خدمة الدفع والاسترجاع تتم بعد الانتهاء من مرحلة التسجيل واختيار المرشحين، مبينةً أن أجر الباقة يُحسب بعدد الأشخاص المُضافين لقائمة المتقدمين.

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