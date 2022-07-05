مفاجأة.. ميسي يطلب العودة إلى برشلونة





كشفت تقارير إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أكدت أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان، تواصل مع تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، للاستفسار منه عن إمكانية العودة إلى صفوف النادي الكتالوني من جديد.

وبحسب برنامج “التشيرينغيتو” الإسباني، فإن ميسي استغل العلاقة القوية التي تجمعه بتشافي، بعدما تزامل الثنائي من قبل في صفوف برشلونة عدة سنوات، وقام بالتواصل معه للاستفسار منه عن إمكانية عودته إلى صفوف البرسا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن تشافي رد على ميسي بأنه سعيد بهذا الطلب، لكن عليه التحدث إلى رئيس برشلونة خوان لابورتا أولاً، من أجل الاتفاق معه على الأمر.

وأوضح البرنامج أنه حتى هذه اللحظة لابورتا لم يتواصل مع ميسي بعد.

ويرتبط ميسي بعقد مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم ثالث، لكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه على مدار الموسم الماضي مع العملاق الفرنسي، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات من جانب جماهير باريس.

صحيفة البيان