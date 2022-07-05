السوباط: لاتوجد ضوابط لاستيراد الوقود وغلاء طاحن في السلع بالسوق





كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل والمدير العام لشركة المقرن لإستيراد الوقود، هشام السوباط، عن وجود إشكاليات حقيقية في عملية إستيراد الوقود، متمثلة في عدم وجود ضوابط محددة لشركات الإستيراد، إضافة إلى ذلك بأن بعض الشركات غير مؤهلة ولا تمتلك مستودعات ومحطات لتخزين الوقود، وأشار إلى إفساح الحكومة المجال للشركات لإستيراد الوقود.

ونفى هشام في تصريح لـ “الحراك” وجود أزمة في الوقود، وقال إنه متوفر بكميات كبيرة، مشيراً إلى عدم وجود زيادة جديدة في أسعار الوقود، موضحاً بأن الأسعار تحدد بواسطة البورصة العالمية وليست الشركات المستوردة، وكشف السوباط عن تكوين لجنة تضم وزارتي الطاقة والمالية واتحاد أصحاب العمل لحصر الشركات المستوردة للوقود ووضع ضوابط مشددة للاستيراد.

وفي سياق آخر كشف رئيس اتحاد أصحاب العمل،عن وجود كساد وغلاء طاحن في السلع بالأسواق، عازياً ذلك بسبب الزيادة العالية في قيمة السلع المستوردة والمحلية معاً، ناتج من تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، في وقت أكد عدم وجود ندرة في المواد الغذائية بالسوق، وأشار إلى انتظام حركتي الصادر والوارد.

الخرطوم – أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي