باريس سان جرمان يختار خليفة بوكيتينو





عيّن باريس سان جرمان الفرنسي، يوم الثلاثاء، كريستوف جالتييه، مدربا للفريق بعد إعلان النادي إقالة ماوريسيو بوكيتينو.

وسيلتحق جالتييه بفريق العاصمة الفرنسية بعدما رحل عن نيس الشهر الماضي، وقاده لبلوغ نهائي كأس فرنسا، واحتلال المركز الخامس في الدوري المحلي الموسم الماضي.

وكان المدرب البالغ عمره 55 عاما قد التحق بنيس في 2021 بعدما قاد ليل قبلها بموسم واحد لإحراز لقب الدوري الفرنسي لأول مرة منذ عام 2011.

وقبل تدريب ليل، قضى جالتييه ثمانية مواسم في سانت إتيان وأحرز هناك لقب كأس فرنسا في 2012-2013.

ويأتي تعيين جالتييه بعدما أثيرت تكهنات حول إمكانية استلام زين الدين زيدان مهمة تدريب الفريق الفرنسي.

وكان بوكيتينو قد تولى مهمة تدريب سان جرمان في يناير 2021 وأحرز لقب الدوري الفرنسي موسم 2021-2022 وكأس فرنسا موسم 2020-2021 لكنه أخفق في حصد لقب دوري أبطال أوروبا.

ويترك بوكيتينو منصبه في باريس بعدما قاد سان جرمان في 84 مباراة وحقق 55 فوزا وتعادل 15 مرة مقابل 14 هزيمة.

البيان