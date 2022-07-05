اقتصاد وأعمال
الذهب يهبط دون 1800 دولار مع صعود الدولار
هبطت أسعار الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم دون مستوى 1800 دولار لتتخلى عن مكاسبها الصباحية مع صعود الدولار الأمريكي.
وبحلول الساعة 05:33 مساء بتوقيت الإمارات نزلت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.68% إلى 1795.68 دولاراً للأونصة فيما تراجعت العقود الآجلة للذهب 0.31% إلى 1795.9 دولاراً للأونصة.
وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.67% إلى 19.53 دولاراً للأوقية وهبط البلاتين 3.64% إلى 844.7 دولاراً في حين هبط البلاديوم 0.82% إلى 1896.28 دولاراً.
البيان