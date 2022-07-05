الغربال يُسقط “التبلدي” ويستعيد ذاكرة التهديف





نجح الهلال في تحقيق فوزه الثاني توالياً تحت قيادة مدربه الوطني خالد بخيت، وذلك بعد أن اجتاز عقبة الهلال الأبيض “هلال التبلدي“، بالفوز عليه بهدف نظيف في اللقاء الذي جمعهما عصر اليوم بملعب الخرطوم لحساب الجولة (24) من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدين الهلال بالفوز لمهاجمه محمد عبد الرحمن الذي وضع حداً لصيامه عن التهديف في الجولات الأخيرة بعد أن استفاد من ركلة جزاء احتسبها الحكم الرشيد محمد خير للهلال في منتصف الحصة الثانية.

وضمت تشكيلة الهلال “محمد أبوجا، فارس عبد الله ، محمد إرنق، محمد اوتارا، سالمون بانغا، نصر الدين الشغيل، عبدول أجاجون، عبد الرؤوف، ياسر مزمل، محمد عبدالرحمن ووليد الشعلة”.

واستبدل المدرب كلاً من “محمد واتارا، عبد الرؤوف، ياسر مزمل، الشغيل والشعلة”، وأدخل “الطيب عبد الرازق، والي الدين خضر، عثمان ميسي، حسين النور وعيد مقدم”.

وتلقى لاعب الهلال وليد الشعلة بطاقة صفراء.

النتيجة رفعت رصيد الهلال إلى (61) نقطة في صدارة الترتيب فيما بقي هلال الأبيض برصيد (22) نقطة.

صحيفة الصيحة