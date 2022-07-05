مصر للطيران تصدر تنويها مهما حول المتعلقات الشخصية (التفاصيل)





أعلنت مصر للطيران أنه في إطار حرص الشركة على تقديم أفضل خدمة لعملائها المسافرين على متن رحلاتها الجوية، تقدم بعض الإرشادات الهامة الواجب على المسافرين اتباعها أثناء السفر.

وقالت مصر للطيران أن الإرشادات هي:

– يجب على الراكب الاحتفاظ بأي متعلقات ثمينة، النقود المسموح بها، الكترونيات، مواد قابلة للكسر وغيرها في حقيبة اليد المسموح بإصطحابها على متن الطائرة مع ضرورة عدم وضع هذه الأشياء في الحقائب التي يتم وضعها في عفش الطائرة، وفي حال مخالفة ذلك تصبح هذه المتعلقات مسئولية الراكب الشخصية وفقا لقوانين وتشريعات الطيران الدولية.

– نؤكد لعملاء مصر للطيران أن حقائبهم مؤمن عليها طبقا لاتفاقات دولية ملزمة لجميع شركات الطيران لذلك في حال تأخر وصول حقائب الراكب مع الرحلة لأي سبب ما، يجب عمل محضر بفقدان الحقائب في محطة الوصول من خلال موظف محطة مصرللطيران.

– وفي هذه الحالة يمكن للراكب شراء المستلزمات الضرورية له لحين وصول الحقائب مع أهمية الاحتفاظ بالفواتير وإرسالها للبريد الالكتروني mybaggage@egyptair.com كما يمكن التواصل مع هذا البريد الإلكتروني في حالة التاخير أو حدوث تلف للحقائب أو فقد أغراض منها وذلك خلال سبعة أيام من الوصول حتى يتم التعويض.

– أما الحقائب المفقودة فيتم البحث عنها لمدة ٢١ يوما وإبلاغ الراكب بوصولها وتسليمها له، إنما في حال عدم الوصول إلى الحقائب خلال هذه الفترة يتم تحويل الملف للتأمين لصرف التعويض المناسب للحقائب.

– يجب على الراكب في حال السفر بأشياء قابلة للكسر وبخاصة إذا كان حجمها كبير لا يمكن اصطحابها على متن الطائرة فلابد أن تكون مغلفة تغليف المصنع وهو اكثر الطرق أمانا لنقلها لضمان وصولها في افضل حالة

– في حال وجود شكوى في جميع مراحل السفر برجاء مراسلة مصرللطيران على البريد الإلكتروني wecare@egyptair.com

المصري اليوم