المريخ يطارد الهلال بفوز مقنع على الأهلي الخرطوم





واصل فريق المريخ مطاردة غريمه الهلال المتصدر، بفوز قوي ومقنع على فريق الأهلي الخرطوم، بنتيجة (2/0)، في المباراة التي جرت مساء اليوم الثلاثاء باستاد مدينة جبل أولياء جنوب العاصمة الخرطوم ضمن الجولة 23 لمسابقة الدوري السوداني الممتاز لكرة القدم.

أحرز للمريخ السماني الصاوي من ركلة جزاء في الدقيقة 2، والجزولي نوح في الدقيقة 45+2.

ورفع المريخ بفوزه نقاطه إلى 58، في المركز الثاني وتفصله 3 نقاط عن الهلال المتصدر برصيد 61 نقطة، وتجمد الأهلي الخرطوم عند 30 نقطة محتلا المركز السادس.

ونجح المريخ في تقديم آداء مقنع مصحوبا بآداء هجومي شرس منذ الدقائق الأولى، التي تحصل فيها على ركلة جزاء نفذ منها السماني الصاوي، صانع الألعاب الأيسر بنجاح كرة زاحفة علي يمين الحارس أحمد عبد العظيم.

وهدد الجزولي نوح مهاجم المريخ بكرة قوية في الدقيقة 20، قبل أن يعود المريخ بعد دقيقة وتضيع له فرصة أخرى للجزولي من كرة عسكها وجدي عوض، أبعدها الحارس أحمد عبد العظيم إلى ركلة زاوية.

ولم يكن الأهلي الخرطوم منافسا سهلا، فقد ظهر بشخصية فنية، وسعى لمهاجمة المريخ، وسدد أحمد علي كاكا باتجاه أحمد المصطفى لكن دفاع المريخ شتت الكرة إلى ركلة زاوية في الدقيقة 26.

وبعدها بدقيقة صد حارس المريخ محمد مصطفى كرة قوية سددها مهاجم المريخ السابق خالد النعسان وأكملها حمزة داؤود إلى ركلة زاوية.

وأطاح الجزولي نوح بكرة فوق المرمى المكشوف، من عكسية محمد هاشم التكت في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 44 سدد السماني الصاوي بقدمه اليسرى كرة وخطيرة وقوية فوق المرمى المكشوف أمامه.

وعاد السماني ليصنع الهدف الثاني من الكرة التي سددها بمحازاة الجانب الايسر للصندوق في المرمى الخالي، لكن الظهير الايسر علي أوريان أبعد الكرة من المرمى باتجاه السماني مرة آخرى، الذي سيطر عليها وتقدم بها مررها داخل الست ياردات للجزولي، الذي نجح في التخلص من أوريان في مساحة ضيقة وسدد بهدؤ في المرمى رافعا أهدافه إلى 10.

وبعد الاستراحة أفلح الأهلي الخرطوم في صد اندفاع المريخ وقاسمه الأداء، ولكن المريخ ظل أخطر في تهديده لمرمى الأهلي، وضاعت فرصة تسديدة للجزولي نوح على يمين الحارس في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 70 صد الحارس أحمد عبد العظيم كرة بقدمه سددها رمضان عجب من مسافة قريبة.

وأكمل المهاجم النيجيري البديل توني إيدجوماريجوي محاولات المريخ في الدقيقة 88 بتسديدة مباغتة من خارج الصندوق، حين لمح الحارس أحمد عبد العظيم خارج مرماه، لكن الكرة مرت فوق العارضة بقليل.

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