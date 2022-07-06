د. معتصم جعفر يزف البشرى ويعلن عن رفع الفيفا الحظر المالي عن السودان





أعلن رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم، الدكتور معتصم جعفر في مؤتمر صحفي ظهر أمس الأول “الاثنين” 4 يوليو 2022 بمكاتب الاتحاد السوداني لكرة القدم عن رفع التعليق عن اتحادات كسلا والجنينة والسوكي، ونوه جعفر إلى أنّ هذه الخطوة تأتي تأكيداً لما تم الاتفاق عليه في مجلس إدارة اتحاد الكرة بأن الاتحاد يمد أياديه بيضاء للجميع من أجل استقرار النشاط الكروي في البلاد بعيداً عن الصراعات والأزمات من أجل وضع الخُطط المطلوبة لتطور اللعبة ودفعها إلى الأمام، وتعهّد الدكتور معتصم بالمُضِي قُدُماً في دورات التّأهيل والتدريب ورفع القدرات، مُبيِّناً أن الاتحاد وفي إطار تلك السياسة أقام دورة للحكام تعتبر الرابعة أو الخامسة على مستوى أفريقيا، وزف الدكتور معتصم البشرى السارة للرياضيين، وأعلن عن فك الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الحظر المالي على الاتحاد السوداني لكرة القدم بعد أن قام “الكاف” من قبل بخطوة مماثلة، واعتبر هذه الخطوة بمثابة فتح كبير حتى ينساب دعم المؤسسات الإقليمية والدولية بما يسهم في تطور الكرة السودانية بالاستفادة من كل مشروعات الفيفا ودعم الكاف وضمان انسيابهما دون عوائق بعد الالتزام بكل مطلوبات الفيفا في التعامُلات المالية، وكان الفيفا قد أقدم على مُعاقبة السودان بالحظر المالي وحرمانه الاستفادة من مشروعاته بعد جملة مخالفات مالية ومستندية اكتشفتها لجان التفتيش بالفيفا في عهد الاتحاد السابق، وبعد أن مضى انساب العمل بانضباط تام في عهد الاتحاد الحالي أقدم الفيفا على رفع الحظر المالي عن السودان.

اهتمام كبير بالمنتخبات

أكد الدكتور معتصم جعفر أن المنتخبات الوطنية تُحظى باهتمام كبير من قِبل الاتحاد السوداني لكرة القدم والذي ظلّ حريصاً على الالتزام بكل برامج الإعداد المقدمة من الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية المختلفة من المدرسي وحتى المنتخب الوطني الأول، ولفت جعفر إلى استمرار تحضيرات مختلف المُنتخبات خاصّةً على مستوى الناشئين والشباب لعدة أشهر، فضلاً عن الاهتمام الكبير الذي حُظي به المنتخب الأول من إعداد منتظم ومعسكرات خارجية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائج صقور الجديان، وتحدث الدكتور معتصم عن المنتخب المدرسي، وكشف عن الجهد الكبير المبذول من قِبل الاتحاد، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 1700 مدرسة في التصفيات التي تم عبرها اختيار كلية المنتخب المدرسي في الفئة العمرية من 11-14 سنة، وقال إن هذه الفئة العمرية المهمة لتأسيس لاعب كرة القدم كانت تُعاني من إهمال كبير في السابق، واعتبر الاهتمام بتلك الفئة ضربة البداية لعودة الكرة السودانية للطريق الصحيح، وكشف معتصم جعفر عن اتجاه الاتحاد لإلزام أندية الدرجة الأولى الموسم المقبل بتكوين فرق سنية من أجل المزيد من الاهتمام بهذه الفئة والتي تسهم في تأسيس لاعب كرة القدم بطريقة صحيحة، وكشف الدكتور معتصم جعفر عن زيارة لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” للبلاد، إلى جانب زيارة مماثلة لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، واعتبر الزيارتين بمثابة إنهاء العزلة الدولية واندماج الكرة السودانية في المؤسسات الدولية والإقليمية بما يُعزِّز المكاسب التي تحقّقت في سياسة الانفتاح التي انتهجها الاتحاد السوداني لكرة القدم فأحدث عبرها اختراقاً كبيراً في العلاقات على المستوى الدولي والإقليمي.

ملتزمون بقرارات “كاس” لمُعالجة الأزمة المريخية

جدّد الدكتور معتصم جعفر تعهُّداته بتطبيق قرارات محكمة التحكيم الرياضي الدولية “كاس” لحل الأزمة الإدارية بنادي المريخ، لافتاً إلى أن المعالجة التي أقدم عليها اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير هي الخيار القانوني الذي نال إشادة الجميع لإنهاء الصراع الإداري بنادي المريخ بصورة جذرية، لافتاً إلى أنّ الاتحاد مُلتزمٌ بالنظام الأساسي لنادي المريخ والذي يكفل للجانه المنتخبة عبر الجمعية العمومية التي انعقدت في مارس من العام الماضي حل الأزمة تحقيقًا للاستقلالية التامة المُجازة في النظام الأساسي للنادي وللاتحاد السوداني لكرة القدم.

رئيس اتحاد كسلا يمتدح حكمة رئيس الاتحاد

ثمّن الأستاذ طه جعفر عبد الله، رئيس اتحاد كسلا المحلي لكرة القدم، مواقف الدكتور معتصم جعفر تجاه جميع الاتّحادات المحلية، وامتدح قراره بإلغاء تعليق اتحاد كسلا، إلى جانب اتحادات السوكي والجنينة، مؤكداً أن الدكتور معتصم وبهذه الخطوة أكد فعلاً وقولاً أن أياديهم بيضاء تجاه الجميع وأنه رئيس لكل الاتحادات المحلية، مؤكداً أنهم تجاوزاً كل ما حدث في جمعية 13 نوفمبر، سيتعاملون الآن بكل احترام وتقدير مع الدكتور معتصم باعتباره رئيساً ومسؤولاً عن كل الاتحادات المحلية، وتوقّع جعفر أن تثمر حكمة معتصم في نزع كل الخلافات وتجنيب الكرة السودانية الصراعات التي خصمت الكثير من رصيدها حتى تنطلق إلى الأمام تحت قيادته الحكيمة.

مجدي شمس الدين يُؤكِّد هيكلة الأمانة العامة

من جانبه، أكّد الأمين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم، مجدي شمس الدين في المؤتمر الصحفي، عن خطوات رسمية لهيكلة الأمانة العامة بالاتحاد، ولفت إلى أنّ مجلس الإدارة وافق على تصوُّر الأمانة العامة للهيكلة، وبالتالي لم يعد هناك ما يمنع الأمانة العامة من الشروع فوراً في الهيكلة، وكشف مجدي شمس الدين عن عمل كبير سيتم في المرحلة المقبلة على مستوى جميع اللجان والاهتمام أكثر بالتأهيل ورفع القدرات بعد عودة السودان الميمونة إلى المنظومة الدولية لكرة القدم بعد رفع الفيفا الحظر المالي عن السودان والذي يكفل لهم الاستفادة من كل برامج التأهيل والتدريب ورفع قدرات وإقامة الدورات، مؤكداً أن نهجهم مستمر في تأهيل الكادر والذي ينعكس إيجاباً على تطوُّر اللعبة.

صحيفة الصيحة