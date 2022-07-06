وقاحة وبخل منها.. عريس يشتكي عروسته بسبب مائدة طعام الضيوف بحفل زفافهما





على غير المعتاد بادر عريس بشكوى ضد عروسته عندما اختلفا في الآراء حول كيفية وكم الطعام المقدم لهما ولضيوفها في ليلة حفل الزفاف.

قال العريس الغاضب إن عروسته اقترحت عليه أن يقدما للضيوف طعاما أقل منهما، معتبرا أن ذلك «وقاحة وبخل منها»، وفقا لموقع Reddit الإخباري .

وأضاف العريس في منشوره المثير للجدل أن عروسته تريد أن تخفض من تكاليف حفل زفافهما بتقديم صنف واحد يتناوله الضيوف بأيدهم، كما لا ينبغي الاعتماد على تعدد أصناف اللحوم.

وأوضح العريس الذي لم يكشف عن جنسيه أن عروسته اقترحت أن يقدم لهما على مائدتها وجبة تشمل بشكل رئيسي «دجاجة مشوية» بينما يقدم للضيوف أجنحة دجاج وأجبان متنوعة إضافة إلى فاكهة وخضروات في وجبة واحدة لكل شخص، وليس «بوفيه» متنوع.

وتابع العريس الجديد: «مع كل قرار نتخذه، فإنها تبرره بإنه حفل زفافنا! وليس أي شخص آخر!، ولم تكن ترغب في الحصول على مجموعة متنوعة من الخيارات لتلبية احتياجات الآخرين أيضا، فقط الأشياء التي تريدها لنفسها تتحقق».

من جانبهم علق بعض المستخدمين للموقع بأنه سيكون من الخطأ تقديم طعام أقل للضيوف من العروسين، فكتب أحد الأشخاص: «إذا كنت جائعا، فلا تأكل علنا عندما لا يكون لدى ضيوفك طعام، وأيضا لا تأكل أمامهم الأكثر إذا كنت مفلسا».

وفي ذات السياق، أضاف شخص ثاني: «من الوقاحة عدم إطعام ضيوفك عندما تأخذ من وقتهم مقدمين لك الهدايا للاحتفال بزفافك»، وتابع شخص رابع: «سيكون هذا فظا جدا وبدلا من ذلك خطط لتناول وجبة لكما بعد الحفل في غرفة شهر العسل».

صدى البلد