(حميدتي) يدعو المريخ للمشاركة في دورة رياضية بدارفور





تلقى القنصل حازم مصطفى ابراهيم رئيس نادي المريخ اتصالاً هاتفياً من مكتب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، تم من خلاله تقديم الدعوة لفريق المريخ للمشاركة في دورة رياضية مصغرة لدعم عمليات بناء السلام والسلم الاجتماعي بولايات دارفور، وتقديراً للجماهيرية الكبيرة لنادي المريخ وحضوره الدائم جسراً للتواصل المجتمعي.

وتقدم القنصل حازم مصطفى بالشكر والتقدير للنائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي على الدعوة الكريمة ، وأكد لمكتب النائب الأول أن المريخ وجماهيره عند التزامهم الوطني والمشاركة في هذه المناسبة الوطنية لانها تمثل جزءً لا يتجزأ من رسالة النادي كما تمثل دور مجتمعي عظيم لنادي المريخ تجاه أهلنا في ولايات دارفور، ووفاء وتقديراً لما قدمه ويقدمه النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لشعب المريخ واسهاماته في منشآت النادي، وتأكيداً على الاحترام المتبادل بين مجتمع المريخ ككل والنائب الاول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي.

وأكد القنصل حازم مصطفى جاهزية المريخ للمشاركة في الدورة الرياضية المصغرة، بالتنسيق مع كل الاطراف من الاتحاد السوداني لكرة القدم، والاندية المشاركة والترتيب لاخراج المناسبة بالشكل الذي يليق بالدعوة الكريمة.

صحيفة الصيحة