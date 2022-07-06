رانيا يوسف تتحول لـ باتمان في أحدث ظهور لها





حظيت فكرة تحدي باتمان حلون على إعجاب الممثلة المصرية رانيا يوسف التي فاجئت متابعيها بأنها شاركت في التحدي.

وظهرت الفنانة المصرية وهي ترتدي زي وقناع باتمان، ما جعل عدد كبير من متابعيها على موقع تويتر يخمنون مشاركتها في التحدي. يذكر أن أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك زعم أنه باتمان الحقيقي، ليردّ عليه أكثر من شخص ادّعى كل منهم أنه باتمان الحقيقي، ما دفع البعض للدعوة للخروج في 13 أغسطس المقبل في محطة مترو أنفاق ضاحية حلوان في القاهرة لتنظيم معركة لمعرفة من هو باتمان الحقيقي.

مزمز