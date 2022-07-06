اختبارات عدة تخضع لها إحرامات الحجاج قبل ارتدائها





تخضع إحرامات الحجاج لاختبارات ومواصفات المقاييس السعودية قبل ارتدائها لتضمن المملكة الراحة للحاج، وذلك عن طريق اختبارات دورية في مختبر النسيج للمواصفات والمقاييس السعودية.

وتبين أنه يتم اختبار الإحرام في مختبر النسيج للتأكد أنه مطابق للمواصفت القياسية السعودية وللتأكد أن الإحرام يصل للحاج والمعتمر كمنتج أمن للاستخدام. وشملت الاختبارات، التأكد من نوعية الألياف المستخدمة والتأكد من وجود أي مواد ضارة في الإحرام بحيث لا يكون لها أثرا على الحاج، والتأكد من امتصاص الإحرام للماء والتأكد من تماسك الإحرام بحيث لا يحدث هناك أي تمزق من خلال اختبار الشد.

مزمز