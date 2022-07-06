اجتماع للآلية الثلاثية والمجلس المركزي غدًا الخميس





قال قيادي بقوى الحُرية والتغيير فضل حجب اسمه لـ(باج نيوز): إن اجتماعًا سيلتأم غدًا الخميس بين قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي، والآلية الثلاثية بطلب من الأخيرة.

وفي 4 يوليو أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان عن انْسِحاب المؤسسة العسكرية من الحوار الذي تيسره الآلية الثلاثية.

وقال الأمين للعام لقوى الحرية والتغيير “التوافق الوطني” مبارك أردول في مؤتمر صحفي أمس “الثلاثاء” عقب اجتماع طارئ إن خطاب البرهان فيه نقاط إيجابية وأخرى غامضة تحتاج إلى استجلاء أكثر، بينما وصفهُ المجلس المركزي بـ”المناورة المكشوفة”.

وكشف المتحدث باسم قِوى الحرية والتغيير ومقرر لجنة العلاقات الخارجية والاتّصال ياسر عرمان عن مذكرة للآلية الثلاثية وأطراف من المجتمع الدولي دفع بها المكون العسكري قبل عدة أيام للآلية الثلاثية ولم يتم الإعلان عنها.

وقال عرمان في مقال إن المذكرة تحدد بوضوح مهام المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة وعلى رأسها ممارسة مهام السيادة وجوانب متعلقة بالسياسة الخارجية وبنك السودان، وقضايا أخرى.

وعقدت قوى الحرية والتغيير (المجلس المركزي ) أول اجتماع مباشر مع أعضاء المكون العسكري، بمنزل السفير السعودي، في 9 يونيو الماضي، وضمّ الاجتماع نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان “حميدتي” والفريق أول شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر، فيما ضمّ وفد الحرية والتغيير ياسر عرمان والواثق البرير وطه عثمان ووجدي صالح.

وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان في 19 يونيو الماضي إن القيادي طه عثمان دخل في اجتماع مع المُكوِّن العسكري بحضور سفراء السعودية وأمريكا وبريطانيا.

وأشار البيان إلى أنّ المكتب التنفيذي لقِوى الحرية والتغيير تلقّى دعوةً إلى اجتماع من الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية عبر سفارتي البلدين يطلبان فيها تنويرًا من الطرفين ومُتابعةً للقاء الذي انعقد بتاريخ 9 يونيو الماضي .

باج نيوز