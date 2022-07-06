شاهد بالفيديو.. أثناء إحياء حفل فنان سوداني يتسلق عمود مسرح ويقول (أنا ما بقع لانو من يتق الله يجعل له مخرجا)





فاجأ الفنان السوداني “صلاح ولي” الحضور بتسلق أحد أعمدة المسرح، صائحاً (أنا ما بقع لانو من يتق الله يجعل له مخرجا).

وأظهر مقطع فيديو لحظة تسلق المطرب صلاح ولي، لأحد أعمدة المسرح أثناء إحياء حفل، وهو يتغنى ويصيح من أعلى المسرح قائلاً: أنا ما بقع لانو (وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا) ما أثار سخرية رواد التواصل الاجتماعي.



ودرج المطرب السوداني الشاب صلاح ولي، على انتهاج سلوك بهلواني أثناء حفلاته بالقفز تارة، والاختباء تحت الكراسي أحياناً، والخروج من مكان الحفل حاملاً المايك للجلوس مع صاحب بقالة مجاورة كما فعل في إحدى الحفلات.

الخرطوم: (كوش نيوز)