مؤسس ساسكو للطيران يخرج عن صمته ويكشف الحقائق





طالب مؤسس شركة ساسكو للطيران الريس ” ميرغني محمد نور” بالرجوع إلى سلطة الطيران المدني وشركة مطارات السودان لمعرفة حقيقة الأصول التي تمُلكها وشيدتها ساسكو من حُر مالها بمطار الخرطوم.

وقال في حديث _ لطيران بلدنا _ ان الشركة ماتزال تمتلك هنقر بمطار الخرطوم، نافياً بيعه كما تردد.

منوهاً إلى أن له أموال بطرف شركة ألفا لم تلتزم بسدادها حتى الآن، وطالب بسؤالها عن مدى صدق هذه المعلومة من عدمها.

وتحسر الريس ميرغني على مايتعرض له رغم ماقدمته ساسكو للسودان طوال عقود، ورأي ضرورة إحترام كلٌ من أعطى الطيران، وقال أنه طريح فراش المرض وأنه فخور بما قدمه للسودان ويتمني أن يجد الإنصاف.

الخرطوم:طيران بلدنا