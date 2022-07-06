طالع: أول تعليق لـ “أطهر الطاهر” بعد عودته من سموحة إلى نادي الهلال (كم اشتقت لمعانقة جماهيرنا)





غرّد اللاعب “أطهر الطاهر” أول تغريدة عقب عودته إلى نادي الهلال السوداني، قال فيها: كم اشتقت لمعانقة جماهيرنا في البيت الكبير نادي الهلال العظيم،

لأ أحد يعلم مدى اشتياقي لهتافات الكورفا نورد.

مضيفاً: اليوم أبدا رحلة جديده رفقة اهلي وعشيرتي زرق الجباه بعقد يمتد لثلاثة أعوام، اتطلع لتقديم ما يرضيكم وملامسة الكرة في اسرع وقت، فليست لدي إستطاعة للإنتظار أكثر.

وانتقل السوداني أطهر الطاهر لاعب نادي سموحة إلى نادي الهلال السوداني لمدة 3 سنوات؛ وذلك بعدما وقع على عقود انضمامه للفريق السوداني.

وعاد أطهر الطاهر إلي الهلال السوداني مرة أخرى بعد خوض تجربة احتراف في صفوف سموحة.

الخرطوم: (كوش نيوز)