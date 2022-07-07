المُطربة هدى عربي: أشعر بالتوتر من صور (الشربوت) يلا اقيموا عليَّ الحد!





عبرت المطربة السودانية “هُدى عربي”، عن استيائها من مشروب “الشربوت” الذي يتم شُربه في أوساط السودانيين، خلال تناول لحوم الأضاحي في العيد، وفق ما نقلت كوش نيوز.

وقالت “عربي” في تغريدة لها على صفحتها الشخصية (انا جاية اثير الجدل واقول ليكم انا ما بحب الشربوت، وحسيت بالتوتر من الصور بدت تنزل اها يلا اقيموا علي الحد).

وعلقت عليها إحداهن: أنتِ من أنصار الهضم بالبيبسي وأمور الخواجات الماسودانية دي، وأجابت الفنانة هدى عربي: ما بشرب برضو مشروبات غازية أضعف الإيمان سڤن آب بالزبادي إن كان ولا بد.

الخرطوم: (كوش نيوز)